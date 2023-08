JOURNÉES DU PATRIMOINE – PAYSAGE DE MARAIS 2 rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré, 16 septembre 2023, Saint-Denis-du-Payré.

Saint-Denis-du-Payré,Vendée

Partez à la découverte des paysages du marais desséché grâce à cette balade de 3 kms dans le village de Saint-Denis-du-Payré..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 12:00:00. .

2 rue du 8 Mai Pôle des Espaces Naturels

Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire



Discover the landscapes of the dried marsh on this 3km walk through the village of Saint-Denis-du-Payré.

Descubra los paisajes de las marismas secas en este paseo de 3 km por el pueblo de Saint-Denis-du-Payré.

Entdecken Sie auf diesem 3 km langen Spaziergang durch das Dorf Saint-Denis-du-Payré die Landschaft des ausgetrockneten Sumpfgebiets.

Mise à jour le 2023-08-16 par Vendée Expansion