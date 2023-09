SORTIE À LA RÉSERVE NATURELLE MICHEL BROSSELIN 2, Rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré, 21 août 2023, Saint-Denis-du-Payré.

Saint-Denis-du-Payré,Vendée

Comme chaque année la réserve connait une période d’assèchement progressif de ses zones en eau..

2023-08-21 fin : 2023-08-21 16:00:00. .

2, Rue du 8 Mai Pôle des Espaces Naturels

Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire



As every year the reserve knows a period of progressive drying of its zones in water.

Como todos los años, la reserva está experimentando un periodo de desecación gradual de sus zonas acuáticas.

Wie jedes Jahr erlebt das Reservat eine Periode, in der seine Wasserflächen allmählich austrocknen.

Mise à jour le 2023-09-26 par Vendée Expansion