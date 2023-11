EXPOSITION-VENTE DES AMIES TRICOTEUSES 2 Rue du 8 Mai 1945 Terville, 29 novembre 2023, Terville.

Terville,Moselle

À l’approche des fêtes de Noël, les amies tricoteuses organisent une exposition-vente. Les bénéfices de cette journée permettront d’acheter de la laine, et ainsi, de continuer leur activité pour les personnes en difficulté.

Sur les tables, les visiteurs pourront découvrir des tricots pour enfants, des gants et des écharpes, mais aussi des décorations de Noël.. Tout public

Mercredi 2023-11-29 10:00:00 fin : 2023-11-29 17:00:00. 0 EUR.

2 Rue du 8 Mai 1945 Foyer Erckmann-Chatrian

Terville 57180 Moselle Grand Est



In the run-up to Christmas, our knitting friends are organizing an exhibition and sale. Profits from the event will be used to buy wool, enabling them to continue their work for people in need.

On the tables, visitors will discover knitwear for children, gloves and scarves, as well as Christmas decorations.

En vísperas de Navidad, nuestros amigos tejedores organizan una exposición y venta. La recaudación de este evento se destinará a la compra de lana, para que puedan seguir ayudando a las personas con dificultades.

En las mesas, los visitantes podrán descubrir prendas de punto para niños, guantes y bufandas, así como adornos navideños.

In der Vorweihnachtszeit organisieren die Strickfreundinnen eine Verkaufsausstellung. Mit dem Erlös dieses Tages soll Wolle gekauft werden, damit sie ihre Tätigkeit für Menschen in Not fortsetzen können.

Auf den Tischen werden Strickwaren für Kinder, Handschuhe und Schals, aber auch Weihnachtsdekorationen angeboten.

Mise à jour le 2023-11-06 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME