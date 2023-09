TERVILLE, SES MONUMENTS, SA NATURE ! 2 Rue du 8 Mai 1945 Terville, 2 octobre 2023, Terville.

Terville,Moselle

Exposition proposée par le CCAS et le Conseil des Sages. Photographies de Sylvain Mellinger. Tout public

Vendredi 2023-10-02 08:30:00 fin : 2023-10-06 12:00:00. 0 EUR.

2 Rue du 8 Mai 1945

Terville 57180 Moselle Grand Est



Exhibition organized by the CCAS and the Conseil des Sages. Photographs by Sylvain Mellinger

Exposición organizada por la CCAS y el Conseil des Sages. Fotografías de Sylvain Mellinger

Eine vom CCAS und dem Conseil des Sages (Rat der Weisen) vorgeschlagene Ausstellung. Fotografien von Sylvain Mellinger

Mise à jour le 2023-09-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME