Conférence « Histoire des fruitières des Hautes-Pyrénées » 2 rue du 4 septembre Tarbes, 24 octobre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Bienvenue à cette conférence organisée par l’Association des Membres du Mérite Agricole des Hautes-Pyrénées (AMOMA 65), placée sous le haut patronage de Monsieur le Préfet.

Les fruitières sont des lieux où sont fabriqués les fromages à partir de lait fourni par plusieurs agriculteurs. Tout le monde connaît la fruitière de Cauterets, mais il y en a eu beaucoup d’autres tombées dans l’oubli.

Marc BEILLOT, Président de l’AMOMA 65, Docteur en géographie humaine, retracera leur histoire et analysera les causes de leur disparition.

> Réservation par mail conseillée avant le 17 octobre.

2023-10-24 19:45:00 fin : 2023-10-24 . EUR.

2 rue du 4 septembre TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Welcome to this conference organized by the Association des Membres du Mérite Agricole des Hautes-Pyrénées (AMOMA 65), under the patronage of the Prefect.

Fruitières are the places where cheeses are made from milk supplied by several farmers. Everyone knows the Cauterets fruitière, but many others have been forgotten.

Marc BEILLOT, President of AMOMA 65 and Doctor of Human Geography, will retrace their history and analyze the causes of their disappearance.

> Please reserve by e-mail before October 17

Bienvenidos a esta conferencia organizada por la Association des Membres du Mérite Agricole des Hautes-Pyrénées (AMOMA 65), bajo el patrocinio del Prefecto.

Las fruterías son lugares donde se elaboran quesos a partir de la leche suministrada por varios ganaderos. Todo el mundo conoce la quesería de Cauterets, pero muchas otras han caído en el olvido.

Marc BEILLOT, Presidente de AMOMA 65 y doctor en geografía humana, recorrerá su historia y analizará las causas de su desaparición.

> Se recomienda reservar por correo electrónico antes del 17 de octubre

Willkommen zu dieser Konferenz, die von der Association des Membres du Mérite Agricole des Hautes-Pyrénées (AMOMA 65) organisiert wird und unter der Schirmherrschaft des Herrn Präfekten steht.

Fruitières sind Orte, an denen aus der Milch, die von mehreren Landwirten geliefert wird, Käse hergestellt wird. Jeder kennt die Fruitière von Cauterets, aber es gab auch viele andere, die in Vergessenheit geraten sind.

Marc BEILLOT, Vorsitzender von AMOMA 65 und Doktor der Humangeographie, wird ihre Geschichte nachzeichnen und die Gründe für ihr Verschwinden analysieren.

> Reservierung per E-Mail bis zum 17. Oktober empfohlen

Mise à jour le 2023-09-14 par OT de Tarbes|CDT65