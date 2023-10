Concert de la Sainte Cécile 2 rue du 152e Régiment d’Infanterie Steinbach, 18 novembre 2023, Steinbach.

Steinbach,Haut-Rhin

Un programme éclectique mêlant classique et contemporain ainsi qu’une touche de «pop»..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

2 rue du 152e Régiment d’Infanterie

Steinbach 68700 Haut-Rhin Grand Est



An eclectic program mixing classical and contemporary music with a touch of pop.

Un programa ecléctico que combina música clásica y contemporánea con un toque de pop.

Ein eklektisches Programm, das klassische und zeitgenössische Musik sowie einen Hauch von « Pop » miteinander verbindet.

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay