Concert : Plaï 2 rue du 152E Régiment d’Infanterie Steinbach, 14 juillet 2023, Steinbach.

Steinbach,Haut-Rhin

Le groupe Plaï excelle aussi bien dans les traditionnelles chansons populaires ukrainiennes slaves que dans les airs connus de la musique classique légère et de la musique de genre et de variété..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . EUR.

2 rue du 152E Régiment d’Infanterie

Steinbach 68700 Haut-Rhin Grand Est



The Plaï group excels both in traditional Ukrainian Slavonic folk songs and in well-known tunes from light classical, genre and variety music.

El grupo Plaï destaca en canciones populares tradicionales eslavas ucranianas, así como en conocidos aires de música clásica ligera y música de género y variedades.

Die Gruppe Plaï brilliert sowohl in traditionellen ukrainisch-slawischen Volksliedern als auch in bekannten Melodien der leichten klassischen Musik sowie der Genre- und Varieté-Musik.

Mise à jour le 2023-07-03 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay