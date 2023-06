Concert Festival d’été 2 rue du 152E Régiment d’Infanterie Steinbach, 2 juillet 2023, Steinbach.

Steinbach,Haut-Rhin

Au programme de cette soirée musicale : l’ensemble Nemesis, des musiciens qui proposent une aventure musicale nourrie de leurs influences et de leur métissage sonore..

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 19:00:00. EUR.

2 rue du 152E Régiment d’Infanterie

Steinbach 68700 Haut-Rhin Grand Est



On the program for this musical evening: the Nemesis ensemble, musicians who propose a musical adventure nourished by their influences and their crossbreeding of sounds.

En el programa de esta velada musical: el conjunto Némesis, músicos que proponen una aventura musical alimentada por sus influencias y su mestizaje de sonidos.

Auf dem Programm dieses musikalischen Abends steht das Ensemble Nemesis, Musiker, die ein musikalisches Abenteuer bieten, das von ihren Einflüssen und ihrer Klangmischung genährt wird.

