Concert « Trio New Orleans » 2, rue d’Ossun Prolongée Luz-Saint-Sauveur, 4 janvier 2024, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

Venez écouter ce trio qui se promène dans le village en interprétant les grands standards du répertoire de la Nouvelle Orléans, agrémentés ci et la de biguine et de morceaux issus de la variété française et internationale.

> Tout public.

> Gratuit..

2, rue d’Ossun Prolongée Départ de la Mairie

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and listen to this trio as they stroll through the village, performing the great standards of the New Orleans repertoire, with occasional touches of biguine and French and international variété.

> All audiences.

> Free admission.

Venga a escuchar a este trío mientras pasea por el pueblo, interpretando los grandes estándares del repertorio de Nueva Orleans, con biguine ocasional y variété francesa e internacional.

> Para todos los públicos.

> Entrada gratuita.

Hören Sie diesem Trio zu, das durch das Dorf zieht und die großen Standards des Repertoires von New Orleans interpretiert, hier und da mit Biguine und Stücken aus der französischen und internationalen Vielfalt angereichert.

> Für jedes Publikum.

> Kostenlos.

