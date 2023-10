La boite aux lettres du père Noël 2, rue d’Ossun Prolongée Luz-Saint-Sauveur, 8 décembre 2023, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

La boîte aux lettres du Père Noël est de retour devant la mairie. Chaque jour, les lutins viendront relever le courrier afin que le Père Noël puisse répondre aux courriers des enfants. Pas besoin de mettre de timbre sur vos courriers, il suffit d’écrire sur l’enveloppe :

Père Noël

1, Chemin du blizzard

Laponie – Pôle Nord ».

2, rue d’Ossun Prolongée Devant la mairie

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Santa’s letterbox is back in front of the town hall. Every day, the elves will collect the mail so that Santa can answer the children?s letters. No need to put stamps on your mail, just write on the envelope:

Santa Claus

1, Chemin du blizzard

Lapland – North Pole »

El buzón de Papá Noel vuelve a estar frente al ayuntamiento. Todos los días, los duendes vendrán a recoger el correo para que Papá Noel pueda responder a las cartas de los niños. No hace falta que pongas un sello en tus cartas, basta con que escribas en el sobre:

Papá Noel

1, Chemin du blizzard

Laponia – Polo Norte »

Der Briefkasten des Weihnachtsmannes ist wieder vor dem Rathaus aufgestellt. Jeden Tag werden die Wichtel kommen, um die Post abzulesen, damit der Weihnachtsmann die Briefe der Kinder beantworten kann. Sie müssen keine Briefmarken auf Ihre Briefe kleben, sondern nur auf den Umschlag schreiben:

Weihnachtsmann

1, Blizzardweg

Lappland – Nordpol »

Mise à jour le 2023-10-26 par OT de Luz St Sauveur|CDT65