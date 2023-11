MARCHÉ DE NOËL 2 rue des Victimes du Nazisme Longlaville, 25 novembre 2023, Longlaville.

Longlaville,Meurthe-et-Moselle

Marché de Noël avec la présence de nombreux exposants.

Animations : rencontre avec le Père Noël de 15h à 16h, tombola et boîte aux lettres pour le Père Noël.

Restauration : huîtres, foie gras, tartiflette, bûches et vin chaud.. Tout public

Samedi 2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. 0 EUR.

2 rue des Victimes du Nazisme Salle Alexeï Léonov

Longlaville 54810 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Christmas market with numerous exhibitors.

Activities: meet Santa Claus from 3 to 4 p.m., tombola and Santa’s letterbox.

Catering: oysters, foie gras, tartiflette, logs and mulled wine.

Mercado navideño con numerosos expositores.

Animación: encuentro con Papá Noel de 15:00 a 16:00, tómbola y buzón para Papá Noel.

Restauración: ostras, foie gras, tartiflette, troncos y vino caliente.

Weihnachtsmarkt mit der Anwesenheit zahlreicher Aussteller.

Animationen: Treffen mit dem Weihnachtsmann von 15:00 bis 16:00 Uhr, Tombola und Briefkasten für den Weihnachtsmann.

Verpflegung: Austern, Gänseleberpastete, Tartiflette, Stollen und Glühwein.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT DU GRAND LONGWY