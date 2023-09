Fête des Cinémas Normands 2 Rue des Verdiers Montivilliers, 22 septembre 2023, Montivilliers.

Montivilliers,Seine-Maritime

La Fête des Cinémas Normands revient pour la 3ème année consécutive ! Pendant trois jours, les séances de cinéma sont au tarif unique de 5€. Cette opération a pour but d’aider les salles obscures à retrouver leur public.

À l’initiative de la Région Normandie et de la chambre syndicale Normandie Images, les cinémas de la région vont proposer, pendant trois jours, des séances au tarif unique pour tous les films programmés.

Le but de cet événement est d’attirer de nouveau le public grâce à un tarif attractif mais aussi une programmation riche, avec plusieurs films tournés en partie en Normandie comme Une femme de notre temps de Jean-Paul Civeyrac ou Mon héroïne de Noémie Lefort, diffusés en avant-première. Cette Fête des cinémas normands se déroulera dans 49 villes et une soixantaine de salles.

Rendez-vous au Cinéma Les Arts à Montivilliers qui participe à cet événement du 22 au 24 septembre 2023..

Vendredi 2023-09-22 fin : 2023-09-24 . .

2 Rue des Verdiers Cinéma – Les Arts

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie



The Fête des Cinémas Normands returns for the 3rd year running! For three days, cinema screenings are available at the single rate of 5? The aim of this operation is to help cinemas regain their audiences.

On the initiative of the Normandy Region and the Normandie Images trade association, cinemas in the region will be offering single-price screenings for all films on the programme for three days.

The aim of this event is to attract audiences once again, thanks to attractive rates and a rich program, with several films shot partly in Normandy, such as Jean-Paul Civeyrac’s Une femme de notre temps and Noémie Lefort’s Mon héroïne, being shown as previews. The Fête des cinémas normands will take place in 49 towns and 60 cinemas.

Join us at Cinéma Les Arts in Montivilliers from September 22 to 24, 2023.

La Fête des Cinémas Normands vuelve por tercer año consecutivo Durante tres días, las salas de cine ofrecerán proyecciones al precio único de 5? El objetivo de la operación es ayudar a los cines a recuperar su público.

A iniciativa de la Región de Normandía y de la asociación profesional Normandie Images, los cines de la región ofrecerán durante tres días proyecciones a precio único de todas las películas del programa.

El objetivo de este acontecimiento es atraer a nuevos públicos ofreciendo precios de entrada atractivos y un programa rico, que incluye preestrenos de varias películas rodadas en parte en Normandía, como Une femme de notre temps, de Jean-Paul Civeyrac, y Mon héroïne, de Noémie Lefort. Este festival de los cines normandos tendrá lugar en 49 ciudades y unas sesenta salas.

El Cinéma Les Arts de Montivilliers participará del 22 al 24 de septiembre de 2023.

Die Fête des Cinémas Normands findet zum dritten Mal in Folge statt! Drei Tage lang kosten die Kinobesuche nur 5 Euro. Diese Aktion soll dazu beitragen, dass die Kinosäle ihr Publikum wiederfinden.

Auf Initiative der Region Normandie und der Gewerkschaft Normandie Images werden die Kinos der Region drei Tage lang alle Filme zum Einheitspreis anbieten.

Ziel dieser Veranstaltung ist es, das Publikum durch einen attraktiven Tarif, aber auch durch ein reichhaltiges Programm mit mehreren Filmen, die zum Teil in der Normandie gedreht wurden, wie z. B. Une femme de notre temps von Jean-Paul Civeyrac oder Mon héroïne von Noémie Lefort, die als Vorpremiere gezeigt werden, erneut anzuziehen. Dieses Fest der normannischen Kinos wird in 49 Städten und rund 60 Kinosälen stattfinden.

Besuchen Sie das Cinéma Les Arts in Montivilliers, das vom 22. bis 24. September 2023 an dieser Veranstaltung teilnimmt.

Mise à jour le 2023-09-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche