Festival Désir/Désir 2 rue des ursulines Tours, 13 janvier 2024, Tours.

Tours Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13

fin : 2024-01-23

Le plus vieux festival dédié aux thématiques LGBT et au genre de France, Désir Désirs, fait des envieux. Créé en 1993 et organisé par les Cinémas Studio, rue des Ursulines à Tours, il est axé sur l’identité de genre et le cinéma gay et lesbien..

Le plus vieux festival dédié aux thématiques LGBT et au genre de France, Désir Désirs, fait des envieux. Créé en 1993 et organisé par les Cinémas Studio, rue des Ursulines à Tours, il est axé sur l’identité de genre et le cinéma gay et lesbien.

Le plus vieux festival dédié aux thématiques LGBT et au genre de France, Désir Désirs, fait des envieux. Créé en 1993 et organisé par les Cinémas Studio, rue des Ursulines à Tours, il est axé sur l’identité de genre et le cinéma gay et lesbien. Chaque année il prend de plus en plus d’ampleur et propose désormais des concerts, expositions, conférences, spectacles, performances ou encore des lectures.

10 EUR.

2 rue des ursulines

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-18 par Tours Val de Loire Tourisme