Nuit des Studio 2 rue des Ursulines, 3 juin 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Chaque année les Studio vous invitent le temps d’une nuit, de 18 heures à l’aube, à un voyage cinématographique au cours duquel vous pouvez voir des films de tous genres et d’une grande diversité..

Dimanche 2023-06-03 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-04 06:00:00. 20 EUR.

2 rue des Ursulines

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Every year the Studio invites you to a cinematographic journey from 6 pm to dawn, during which you can see films of all genres and a great diversity.

Todos los años, el Estudio le invita a una jornada cinematográfica de una noche, desde las 18.00 hasta el amanecer, en la que podrá ver una gran variedad de películas de todos los géneros.

Jedes Jahr laden die Studios Sie eine Nacht lang, von 18 Uhr bis zum Morgengrauen, zu einer filmischen Reise ein, auf der Sie Filme aller Genres und einer großen Vielfalt sehen können.

Mise à jour le 2023-05-23 par Tours Val de Loire Tourisme