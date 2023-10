GASPIDO – ANIMATION LUDIQUE 2 rue des Tilleuls Fremifontaine, 26 octobre 2023, Fremifontaine.

Fremifontaine,Vosges

Animation proposée par l’Office de Tourisme en partenariat avec l’association ETC…Terra.

Venez découvrir le monde de l’eau et de son utilisation à travers un grand jeu de plateau où chaque équipe devra conserver précieusement son eau potable malgré les évènements qui pourront survenir au fil du jeu. Les joueurs devront participer à des quiz, des défis,… en lien avec la consommation de l’eau pour obtenir plus d’eau pour son équipe et remportez la partie !

Place limitée ! Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.. Tout public

Jeudi 2023-10-26 15:30:00 fin : 2023-10-26 15:30:00. 8 EUR.

2 rue des Tilleuls

Fremifontaine 88600 Vosges Grand Est



An event organized by the Tourist Office in partnership with the ETC…Terra association.

Come and discover the world of water and how it is used, through a large-scale board game where each team must carefully conserve its drinking water, despite the events that may arise during the game. Players will have to take part in quizzes, challenges, etc. related to water consumption to get more water for their team and win the game!

Places are limited! Reservations required at the Tourist Office.

Un evento organizado por la Oficina de Turismo en colaboración con la asociación ETC…Terra.

Venga a descubrir el mundo del agua y su utilización a través de un gran juego de mesa en el que cada equipo tendrá que conservar cuidadosamente su agua potable a pesar de los acontecimientos que puedan surgir durante la partida. Los jugadores tendrán que participar en pruebas y desafíos relacionados con el consumo de agua para conseguir más agua para su equipo y ¡ganar la partida!

Plazas limitadas Es necesario reservar en la Oficina de Turismo.

Diese Veranstaltung wird vom Fremdenverkehrsamt in Zusammenarbeit mit dem Verein ETC…Terra angeboten.

Entdecken Sie die Welt des Wassers und seiner Nutzung anhand eines großen Brettspiels, bei dem jedes Team sein Trinkwasser trotz der Ereignisse, die im Laufe des Spiels eintreten können, sorgfältig aufbewahren muss. Die Spieler müssen an Quizfragen, Herausforderungen,… im Zusammenhang mit dem Wasserverbrauch teilnehmen, um mehr Wasser für ihr Team zu bekommen und das Spiel zu gewinnen!

Der Platz ist begrenzt! Mit Reservierung beim Fremdenverkehrsamt.

Mise à jour le 2023-09-30 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES