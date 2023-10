COMPLET – Spectacle de Magie – Halloween 2 rue des sagnes Saint-Étienne-Lardeyrol, 31 octobre 2023, Saint-Étienne-Lardeyrol.

Saint-Étienne-Lardeyrol,Haute-Loire

Pour fêter Halloween l’APE organise un spectacle de magie et bal d’Halloween.

Atelier maquillage effrayant, cocktails magiques, atelier créatif, goûter, tombola



Réservation conseillée : 06 31 32 19 01

– 16h : goûter Halloween

– 17h30 : Spectacle de magie.

2023-10-31 16:00:00 fin : 2023-10-31 21:00:00. EUR.

2 rue des sagnes Salle polyvalente

Saint-Étienne-Lardeyrol 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



To celebrate Halloween, the APE is organizing a magic show and Halloween ball.

Spooky make-up workshop, magic cocktails, creative workshop, tea party, tombola



Reservations recommended: 06 31 32 19 01

– 4pm: Halloween snack

– 5.30pm: Magic show

Para celebrar Halloween, la APE organiza un espectáculo de magia y un baile de Halloween.

Taller de maquillaje espeluznante, cócteles mágicos, taller creativo, merienda, tómbola..



Reserva recomendada: 06 31 32 19 01

– 16.00 h: Merienda de Halloween

– 17.30 h: Espectáculo de magia

Um Halloween zu feiern, organisiert die EV eine Zaubershow und einen Halloween-Ball.

Gruseliger Schminkworkshop, magische Cocktails, Kreativworkshop, Snacks, Tombola



Reservierung wird empfohlen: 06 31 32 19 01

– 16 Uhr: Halloween-Snack

– 17.30 Uhr: Zaubershow

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay