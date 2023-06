HAPPY HOLI’DANCE 2 Rue des Rozelieures Charmes, 24 juin 2023, Charmes.

Charmes,Vosges

La Danse Moderne Academy pre´sente comme chaque année son spectacle d’été pour clôturer la saison comme il se doit !

Au programme : Les groupes de la Danse Moderne Academy des plus petits aux plus grands se succéderont sur des chorégraphies de New Style et de danse Afro réalisées par nos deux coachs Sanaa et Luana !

Rendez-vous le samedi 24 juin à 20H30 & dimanche 25 juin à 17H00 à la salle de l’Espée de Charmes pour deux représentations inédites !. Tout public

Dimanche 2023-06-24 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-24 . 10 EUR.

2 Rue des Rozelieures

Charmes 88130 Vosges Grand Est



Danse Moderne Academy presents its annual summer show to bring the season to a fitting close!

On the program: Danse Moderne Academy groups, from the youngest to the oldest, will perform New Style and Afro dance choreographies directed by our two coaches, Sanaa and Luana!

See you on Saturday June 24 at 8:30 pm & Sunday June 25 at 5:00 pm at the Salle de l’Espée in Charmes for two brand-new performances!

Cada año, la Academia Danse Moderne presenta su espectáculo de verano para cerrar la temporada por todo lo alto

En el programa: Los grupos de la Academia Danse Moderne, desde los más pequeños hasta los más mayores, interpretarán coreografías de danza New Style y Afro dirigidas por nuestras dos entrenadoras, Sanaa y Luana

Nos vemos el sábado 24 de junio a las 20.30 h y el domingo 25 de junio a las 17.00 h en la Salle de l’Espée de Charmes para asistir a dos espectáculos inéditos

Die Modern Dance Academy präsentiert wie jedes Jahr ihre Sommershow, um die Saison gebührend abzuschließen!

Auf dem Programm stehen: Die Gruppen der Danse Moderne Academy, von den Kleinsten bis zu den Größten, werden sich mit Choreographien aus New Style und Afro-Tanz abwechseln, die von unseren beiden Trainerinnen Sanaa und Luana erstellt werden!

Wir treffen uns am Samstag, den 24. Juni um 20:30 Uhr und am Sonntag, den 25. Juni um 17:00 Uhr in der Salle de l’Espée in Charmes für zwei ganz neue Vorstellungen!

