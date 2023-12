CONTE SPECTACLE 2 Rue des Rozelieures 2 Rue des Rozelieures Charmes, 1 décembre 2023, Charmes.

Charmes,Vosges

Spectacle conté organisé par la bibliothèque de Charmes salle de l’Espée rue de rozelieures Charmes à 16h

enfants à partir de 3 ans et familles, adultes et seniors « La légende du sapin » puis un conte rigolo avec marionnettes

démonstration courte de marionnettes en recyclé. Enfants

Mercredi 2023-12-06 16:00:00 fin : 2023-12-06 17:00:00. 0 EUR.

2 Rue des Rozelieures 2 Rue des Rozelieures Salle de L’espée

Charmes 88130 Vosges Grand Est



Storytelling show organized by the Charmes library Salle de l’Espée rue de rozelieures Charmes at 4pm

children from 3 and families, adults and seniors « La légende du sapin » followed by a funny tale with puppets

short demonstration of recycled puppets

Espectáculo de cuentos organizado por la biblioteca de Charmes Salle de l’Espée rue de rozelieures Charmes a las 16.00 h

niños a partir de 3 años y familias, adultos y mayores « La légende du sapin » seguida de un divertido cuento con marionetas

breve demostración de marionetas recicladas

Erzähltheater organisiert von der Bibliothek von Charmes salle de l’Espée rue de rozelieures Charmes um 16 Uhr

kinder ab 3 Jahren und Familien, Erwachsene und Senioren « La légende du sapin » (Die Legende des Tannenbaums) und anschließend ein lustiges Märchen mit Marionetten

kurze Vorführung von Marionetten aus recyceltem Material

