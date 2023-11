STAGE D’INITIATION AU TOURNAGE, À PARTIR DE 16 ANS 2 rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre, 2 décembre 2023, Montrevault-sur-Èvre.

Montrevault-sur-Èvre,Maine-et-Loire

Initiez-vous au tournage à la Maison du Potier.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 16:30:00. EUR.

2 rue des Recoins LE FUILET

Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Introduction to potter’s wheel turning at the Maison du Potier

Descubra el torno de alfarero en la Maison du Potier

Führen Sie sich im Maison du Potier in die Kunst des Drechselns ein

