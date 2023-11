STAGE D’INITITAION AUX TECHNIQUES POTIÈRES, À PARTIR DE 16 ANS 2 rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre, 1 décembre 2023, Montrevault-sur-Èvre.

Montrevault-sur-Èvre,Maine-et-Loire

La Maison du Potier propose des stages pour les adultes, à partir de 16 ans.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 17:30:00. EUR.

2 rue des Recoins LE FUILET

Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Maison du Potier offers courses for adults aged 16 and over

La Maison du Potier ofrece cursos para adultos a partir de 16 años

Das Maison du Potier bietet Praktika für Erwachsene ab 16 Jahren an

Mise à jour le 2023-11-23 par eSPRIT Pays de la Loire