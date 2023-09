Cet évènement est passé LA MAISON DU POTIER – STAGE ADULTE 2 JOURS : INITIATION ET PERFECTIONNEMENT AU TOURNAGE 2 rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Montrevault-sur-Èvre LA MAISON DU POTIER – STAGE ADULTE 2 JOURS : INITIATION ET PERFECTIONNEMENT AU TOURNAGE 2 rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre, 9 septembre 2023, Montrevault-sur-Èvre. Montrevault-sur-Èvre,Maine-et-Loire La Maison du Potier vous propose des stages adultes d’initiation et de perfectionnement au tournage.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 17:00:00. EUR.

2 rue des Recoins LE FUILET

Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire



La Maison du Potier offers introductory and advanced courses in woodturning for adults La Maison du Potier ofrece cursos de iniciación y perfeccionamiento al torno alfarero para adultos Das Maison du Potier bietet Ihnen Einführungskurse und Fortgeschrittenenkurse für Erwachsene im Drechseln an Mise à jour le 2023-07-01 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Montrevault-sur-Èvre Autres Lieu 2 rue des Recoins Adresse 2 rue des Recoins LE FUILET Ville Montrevault-sur-Èvre Departement Maine-et-Loire Lieu Ville 2 rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre latitude longitude 47.2639191;-1.1357089

2 rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montrevault-sur-evre/