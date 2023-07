ATELIER DE MODELAGE EN FAMILLE « MINI ÉTAGÈRE ÉGYPTIENNE » 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Montrevault-sur-Èvre ATELIER DE MODELAGE EN FAMILLE « MINI ÉTAGÈRE ÉGYPTIENNE » 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre, 12 juillet 2023, Montrevault-sur-Èvre. Montrevault-sur-Èvre,Maine-et-Loire La Maison du Potier vous propose un atelier de modelage en famille !.

2023-07-12 fin : 2023-07-12 16:00:00. EUR.

2 Rue des Recoins LE FUILET

Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Maison du Potier offers you a family modeling workshop! La Maison du Potier le propone un taller de modelismo en familia Das Töpferhaus bietet Ihnen einen Modellier-Workshop für die ganze Familie an! Mise à jour le 2023-06-29 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Montrevault-sur-Èvre Autres Lieu 2 Rue des Recoins Adresse 2 Rue des Recoins LE FUILET Ville Montrevault-sur-Èvre Departement Maine-et-Loire Lieu Ville 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre

2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montrevault-sur-evre/