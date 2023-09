Représentation théâtrale de la section du Lycée Alain Fournier de Bourges 2 Rue des Quatre Nations Henrichemont, 19 décembre 2023, Henrichemont.

Henrichemont,Cher

Venez découvrir et encourager les élèves de la section théâtre du Lycée Alain Fournier à Bourges pour la restitution d’une partie de leur travail réalisé depuis le début de l’année. Cette section théâtre est la seule du département..

2023-12-19

2 Rue des Quatre Nations

Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire



Come and support the students of the theater section of the Lycée Alain Fournier in Bourges as they present some of their work from the start of the year. This is the only theater section in the department.

Venga a ver y a apoyar a los alumnos de la sección de teatro del Liceo Alain Fournier de Bourges, que representarán algunos de sus trabajos de principio de curso. Se trata de la única sección de teatro del departamento.

Entdecken Sie die Schülerinnen und Schüler der Theaterabteilung des Lycée Alain Fournier in Bourges und feuern Sie sie bei der Aufführung eines Teils ihrer seit Jahresbeginn geleisteten Arbeit an. Diese Theaterabteilung ist die einzige im Departement.

