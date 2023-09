L’Ange pas sage 2 Rue des Quatre Nations Henrichemont, 4 novembre 2023, Henrichemont.

Henrichemont,Cher

L’ange pas sage de la Compagnie Voix Off. Solo cosmique, petit cabaret à plumes avec dragon et combat dans le ciel. Spectacle de cloture de la « semaine de la pétoche » du théâtre Bambino. Une création sur son perchoir, enfant, oiseau, vieillard. Il nous regarde et nous oublie..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . 7 EUR.

2 Rue des Quatre Nations

Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire



L’ange pas sage by Compagnie Voix Off. Cosmic solo, feathered cabaret with dragon and fight in the sky. Closing show for the Bambino Theatre’s « Semaine de la pétoche ». A creation on its perch, child, bird, old man. He looks at us and forgets us.

L’ange pas sage de la Compagnie Voix Off. Un solo cósmico, un pequeño cabaret de plumas con un dragón y una lucha en el cielo. Espectáculo de clausura de la « Semaine de la pétoche » del teatro Bambino. Una creación en su percha, niño, pájaro, anciano. Nos mira y nos olvida.

L’ange pas sage (Der Engel, der nicht weise ist) von der Compagnie Voix Off. Kosmisches Solo, kleines gefiedertes Kabarett mit Drachen und Kampf im Himmel. Abschlussvorstellung der « semaine de la pétoche » des Bambino-Theaters. Eine Kreation auf seiner Sitzstange, Kind, Vogel, alter Mann. Er schaut uns an und vergisst uns.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT BOURGES