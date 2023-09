La jeune fille et l’inconnu 2 Rue des Quatre Nations Henrichemont, 7 octobre 2023, Henrichemont.

Henrichemont,Cher

La jeune fille et l’inconnu de la compagnie « le vol du zèbre ». Théâtre gratuit d’une durée de 55 minutes. Il est conseillé de réserver vos places pour chaque spectacle proposé..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

2 Rue des Quatre Nations

Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire



La jeune fille et l’inconnu by the company « le vol du zèbre ». Free theater, lasting 55 minutes. Please reserve your seats for each show.

La jeune fille et l’inconnu por la compañía « le vol du zèbre ». Teatro gratuito de 55 minutos de duración. Se recomienda reservar asiento para cada espectáculo.

Das junge Mädchen und der Unbekannte von der Theatergruppe « le vol du zèbre ». Kostenloses Theater mit einer Dauer von 55 Minuten. Es ist ratsam, für jede angebotene Aufführung Plätze zu reservieren.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT BOURGES