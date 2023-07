Concerts à l’Auberge des Pêcheurs 2 rue des pradelles La Celle-Dunoise, 20 juillet 2023, La Celle-Dunoise.

La Celle-Dunoise,Creuse

Ne manquez pas les prochains concerts de l’Auberge des pêcheurs durant l’été

Programme : 20/07 Georges Buche ( Folk), 27/07 Phaon (Pop Rock), 10/08 Keltas (musique irlandaise), 17/08 Americans do it better (Funky Rock’n Roll), 25/08 Chris Willis (Folk).

Les concerts ont lieu dans le jardin, réservation conseillée et participation concert 2€50.

Rens 05 55 89 02 45 ..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 23:00:00. .

2 rue des pradelles

La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Don’t miss the upcoming summer concerts at the Auberge des pêcheurs

Program: 20/07 Georges Buche (Folk), 27/07 Phaon (Pop Rock), 10/08 Keltas (Irish music), 17/08 Americans do it better (Funky Rock’n Roll), 25/08 Chris Willis (Folk).

Concerts take place in the garden, booking recommended and concert fee 2?50.

Rens 05 55 89 02 45 .

No se pierda los próximos conciertos del verano en el Auberge des pêcheurs

Programa: 20/07 Georges Buche (Folk), 27/07 Phaon (Pop Rock), 10/08 Keltas (música irlandesa), 17/08 Americans do it better (Funky Rock’n Roll), 25/08 Chris Willis (Folk).

Los conciertos tienen lugar en el jardín, se recomienda reservar y el precio del concierto es de 2,50 euros.

Información 05 55 89 02 45 .

Verpassen Sie nicht die nächsten Konzerte in der Auberge des pêcheurs während des Sommers

Programm: 20/07 Georges Buche ( Folk), 27/07 Phaon (Pop Rock), 10/08 Keltas (irische Musik), 17/08 Americans do it better (Funky Rock’n Roll), 25/08 Chris Willis (Folk).

Die Konzerte finden im Garten statt. Reservierung empfohlen, Teilnahme am Konzert 2,50 €.

Auskunft: 05 55 89 02 45 .

