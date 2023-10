Atelier : Poterie 2 Rue des Portes Chanac Tulle, 4 novembre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Pratique et découverte du modelage avec Audrey Menard – A partir de 5 ans – 7 € adhérents / 10 e non adhérents – Sur réservation -.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 12:00:00. .

2 Rue des Portes Chanac Cours des Arts

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Practice and discovery of modelling with Audrey Menard – From 5 years old – 7 ? members / 10 e non-members – On reservation –

Practica y descubre el modelismo con Audrey Menard – A partir de 5 años – 7? socios / 10 e no socios – Con reserva –

Praxis und Entdeckung des Modellierens mit Audrey Menard – Ab 5 Jahren – 7 ? Mitglieder / 10 e Nicht-Mitglieder – Auf Reservierung –

