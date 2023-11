Exposition : Ensemble en signant 2 Rue des Portes Chanac Tulle, 2 novembre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

L’exposition « Ensemble en signant » répond à une commande passée par le CCAS de Tulle à l’artiste photographe Mathilde Fraysse. Cette opération vise à rompre l’isolement des personnes par la sensibilisation à la Langue Des Signes française (avec Mélanie Crozat). Ce projet -intergénérationnel- a donné lieu à plusieurs ateliers d’initiation (pour les agent.e.s du CCAS et de son chantier d’insertion, les agent.e.s municipaux en fonction d’accueil, les agent.e.s du service scolaire-jeunesse, les résident.e.s de la Résidence autonomie, les personnes âgées et/ou isolées et les enfants du Centre de Loisirs du Chambon. Il a aussi permis la tenue d’ateliers d’écriture (animés par Françoise Hachani), mais aussi d’arts plastiques via des ateliers de photographie. Ce projet a aussi donné lieu à une rencontre entre les résident.e.s de la Résidence de Nacre et les élèves de l’école Turgot.

2023-11-02 fin : 2023-11-17 18:00:00. EUR.

2 Rue des Portes Chanac Cours des Arts

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The « Ensemble en Signant » exhibition was commissioned by Tulle’s CCAS from artist photographer Mathilde Fraysse. The aim of this project is to break down the isolation of people living with disabilities by raising awareness of French Sign Language (with Mélanie Crozat). This inter-generational project has given rise to a number of introductory workshops (for CCAS staff and its integration project, municipal reception staff, school and youth service staff, residents of the Résidence Autonome, elderly and/or isolated people, and children from the Centre de Loisirs du Chambon). It also included writing workshops (led by Françoise Hachani), as well as plastic arts and photography workshops. The project also led to a meeting between residents of the Résidence de Nacre and pupils from the Turgot school

La exposición « Ensemble en Signant » fue un encargo de la CCAS de Tulle a la artista fotógrafa Mathilde Fraysse. El objetivo del proyecto es romper el aislamiento dando a conocer la lengua de signos francesa (con Mélanie Crozat). Este proyecto intergeneracional ha dado lugar a varios talleres de iniciación (para el personal de la CCAS y su proyecto de integración, el personal municipal que trabaja en la recepción, el personal de los servicios escolares y de juventud, los residentes de la Résidence Autonome, las personas mayores y/o aisladas y los niños del Centre de Loisirs du Chambon). El proyecto también incluyó talleres de escritura (dirigidos por Françoise Hachani) y de fotografía. El proyecto también dio lugar a un encuentro entre residentes de la Residencia de Nacre y alumnos de la escuela Turgot

Die Ausstellung « Ensemble en signant » ist die Antwort auf einen Auftrag, den das CCAS Tulle der Fotokünstlerin Mathilde Fraysse erteilt hat. Ziel dieses Projekts ist es, die Isolation von Menschen durch die Sensibilisierung für die französische Gebärdensprache (mit Mélanie Crozat) zu durchbrechen. Dieses generationsübergreifende Projekt führte zu mehreren Einführungsworkshops (für die Mitarbeiter des CCAS und seiner Eingliederungsbaustelle, die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die für den Empfang zuständig sind, die Mitarbeiter der Abteilung Schule-Jugend, die Bewohner der autonomen Residenz, ältere und/oder isolierte Personen und die Kinder des Freizeitzentrums von Chambon). Außerdem wurden Schreibworkshops (unter der Leitung von Françoise Hachani) und Fotoworkshops im Bereich der bildenden Kunst durchgeführt. Das Projekt führte auch zu einem Treffen zwischen den Bewohnern der Résidence de Nacre und den Schülern der Turgot-Schule

Mise à jour le 2023-10-20 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze