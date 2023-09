Exposition Richard Villoria 2 Rue des Portes Chanac Tulle, 7 septembre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Après une formation de maquettiste presse et publicité et une formation de peintre en décor mural à l’Institut Supérieur de Peinture Décorative de Paris ainsi qu’une formation d’aérographiste, il n’a pu résister à l’attraction que la presse exerçait sur lui. Il a également dessiné pour la publicité et l’édition. Il a également réalisé des affiches pour le théâtre et l’ événementiel, des pochettes de disques, des logos. Amnesty International lui a demandé d’illustrer un autocollant pour la campagne «sciez des barreaux avec des stylos». Son travail, d’une grande diversité, va du dessin d’actu au dessin d’humour en passant par la sculpture et le maniement des mots. L’art, juste pour la beauté du geste et d’autant plus dans notre rude époque, redonne du souffle à l’existence. Exposition également visible 24h/24 à la vitrine expérimentale Le Point G – Place Mgr Berteaud à Tulle..

2023-09-07 fin : 2023-10-27 18:00:00. EUR.

2 Rue des Portes Chanac La Cour des Arts

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



After training as a press and advertising layout artist and as a mural painter at the Institut Supérieur de Peinture Décorative in Paris, as well as training as an airbrush artist, he couldn?t resist the attraction of the press. He also drew for advertising and publishing. He has also designed posters for theater and events, record sleeves and logos. Amnesty International asked him to illustrate a sticker for the « saw bars with pens » campaign. His highly diverse work ranges from news cartoons to humor, sculpture and wordplay. Art, just for the beauty of the gesture, and all the more so in our harsh times, breathes new life into existence. Exhibition also on view 24 hours a day at the experimental showcase Le Point G – Place Mgr Berteaud, Tulle.

Tras formarse como maquetista de prensa y publicidad y como pintor de murales en el Institut Supérieur de Peinture Décorative de París, además de formarse como aerografista, no pudo resistirse a la atracción que ejercía sobre él la prensa. También ha dibujado para publicidad y editoriales. También ha diseñado carteles para teatro y eventos, carátulas de discos y logotipos. Amnistía Internacional le pidió que ilustrara una pegatina para la campaña « serrar bares con bolígrafos ». Su obra abarca desde la viñeta periodística hasta el humor, la escultura y los juegos de palabras. El arte, simplemente por la belleza del gesto, y más aún en estos tiempos tan duros, insufla nueva vida a la existencia. La exposición también puede verse las 24 horas del día en el escaparate experimental Le Point G – Place Mgr Berteaud, Tulle.

Nach einer Ausbildung zum Modellbauer für Presse und Werbung und einer Ausbildung zum Maler für Wanddekorationen am Institut Supérieur de Peinture Décorative in Paris sowie einer Ausbildung zum Airbrusher konnte er der Anziehungskraft, die die Presse auf ihn ausübte, nicht widerstehen. Er zeichnete auch für die Werbung und für das Verlagswesen. Er hat auch Theater- und Veranstaltungsplakate, Plattencover und Logos entworfen. Amnesty International beauftragte ihn mit der Illustration eines Aufklebers für die Kampagne « Sägen Sie Gitterstäbe mit Stiften ». Seine Arbeit ist sehr vielfältig und reicht von Nachrichten- und Humorzeichnungen über Skulpturen bis hin zum Umgang mit Worten. Kunst, allein schon wegen der Schönheit der Geste und umso mehr in unserer rauen Zeit, verleiht dem Leben neuen Atem. Die Ausstellung ist auch rund um die Uhr im experimentellen Schaufenster Le Point G – Place Mgr Berteaud in Tulle zu sehen.

Mise à jour le 2023-09-11 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze