Atelier : La cathédrale de Tulle en couleur 2 Rue des Portes Chanac Tulle, 9 août 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Colorer et texturer une feuille rhodoïd sur laquelle la cathédrale est déjà dessinée en vue d’une projection des réalisation sur la façade de la cathédrale (prévue en septembre) avec Léonard Salle..

2023-08-09 fin : 2023-08-09 12:00:00. .

2 Rue des Portes Chanac

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Color and texture a sheet of rhodoid on which the cathedral has already been drawn, in preparation for a projection of the work on the cathedral facade (scheduled for September) with Léonard Salle.

Colorear y texturizar una lámina de rodoide en la que ya se ha dibujado la catedral, con vistas a proyectar la obra en la fachada de la catedral (previsto para septiembre) con Léonard Salle.

Färben und Texturieren eines Rhodoïdbogens, auf dem die Kathedrale bereits gezeichnet ist, im Hinblick auf eine Projektion der Realisierung auf die Fassade der Kathedrale (geplant für September) mit Leonard Salle.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze