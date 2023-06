Atelier : Tulle en aquarelle 2 Rue des Portes Chanac Tulle, 5 août 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

A partir d’un point de vue de la Ville de Tulle (si le temps le permet) ou de différentes images de la ville, réalise une aquarelle originale avec Sylvie Mercier..

2023-08-05 à ; fin : 2023-08-05 16:00:00. .

2 Rue des Portes Chanac

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



From a viewpoint of Tulle (weather permitting) or from different images of the city, create an original watercolor with Sylvie Mercier.

A partir de una vista de Tulle (si el tiempo lo permite) o de diferentes imágenes de la ciudad, cree una acuarela original con Sylvie Mercier.

Erstelle ausgehend von einem Aussichtspunkt der Stadt Tulle (wenn das Wetter es zulässt) oder von verschiedenen Bildern der Stadt ein originelles Aquarell mit Sylvie Mercier.

Mise à jour le 2023-06-14 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze