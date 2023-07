Atelier : Impression végétales 2 Rue des Portes Chanac Tulle, 2 août 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Réalise une composition originale à partir d’empreintes de feuilles et découvre une technique : le monotype avec Clémence Longy..

2023-08-02 fin : 2023-08-02 15:30:00. .

2 Rue des Portes Chanac

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Create an original composition from leaf prints and discover a technique: monotype with Clémence Longy.

Realice una composición original a partir de impresiones de hojas y descubra una técnica: el monotipo con Clémence Longy.

Erstelle eine originelle Komposition aus Blätterabdrücken und entdecke eine Technik: die Monotypie mit Clémence Longy.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze