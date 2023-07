Atelier : Langue d’oiseau 2 Rue des Portes Chanac Tulle, 19 juillet 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Un atelier d’écriture pour récolter des récits autour des pies, des corneilles et des choucas des villes. Négatifs ou positifs, réels ou imaginaires, des voix d’humains sur ces oiseaux voisins, histoire de chapardages, d’oiseaux apprivoisés, de plumes trouvées… Et ensemble, chercher à donner une voix à ces corvidés, une parole, travailler sur leurs sons, leurs cris et leur communication..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 12:00:00. .

2 Rue des Portes Chanac

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



A writing workshop to collect stories about magpies, crows and jackdaws. Negative or positive, real or imaginary, human voices on these neighboring birds, stories of pilfering, tamed birds, found feathers… And together, we try to give these corvids a voice, a way of speaking, working on their sounds, their cries and their communication.

Un taller de escritura para recopilar historias sobre urracas, cuervos y grajos. Negativas o positivas, reales o imaginarias, voces humanas sobre estas aves vecinas, historias de hurtos, pájaros domesticados, plumas encontradas… Y juntos, intentamos dar a estos córvidos una voz, una forma de hablar, trabajando sus sonidos, sus gritos y su comunicación.

Eine Schreibwerkstatt, in der Geschichten über Elstern, Krähen und Dohlen gesammelt werden. Negative oder positive, reale oder imaginäre Stimmen von Menschen über diese Nachbarvögel, Geschichten von Diebstählen, gezähmten Vögeln, gefundenen Federn… Und gemeinsam versuchen wir, diesen Rabenvögeln eine Stimme zu geben, ein Wort, arbeiten an ihren Lauten, ihren Schreien und ihrer Kommunikation.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze