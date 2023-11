Les Écrits d’Août : Rencontre avec François Bégaudeau 2 rue des Pénitents Eymoutiers, 17 novembre 2023, Eymoutiers.

Eymoutiers,Haute-Vienne

Les Écrits d’août vous proposent une rencontre avec François Bégaudeau autour de son dernier livre « L’amour ». Après la rencontre, nous recevrons l’auteur dans notre Auberge espagnole (chacun apportera mets et boissons de son choix)..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 20:30:00. .

2 rue des Pénitents Salle Saint-Psalmet

Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Les Écrits d’août invites you to meet François Bégaudeau and discuss his latest book, « L’amour ». After the meeting, we’ll welcome the author to our Auberge espagnole (bring your own food and drink).

Les Écrits d’août le invita a conocer a François Bégaudeau y a conversar sobre su último libro, L’amour. Después del encuentro, recibiremos al autor en nuestro Auberge espagnole (traiga su propia comida y bebida).

Les Écrits d’août schlagen Ihnen ein Treffen mit François Bégaudeau vor, bei dem es um sein neuestes Buch « L’amour » geht. Nach dem Treffen werden wir den Autor in unserer Auberge espagnole empfangen (jeder bringt Speisen und Getränke seiner Wahl mit).

Mise à jour le 2023-11-10 par OT Portes de Vassivière