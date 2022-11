Atelier-stage 2, Rue des Moulins, Salles-d’Aude (11)

Gratuit

avec La Bonne Entente Salloise 2, Rue des Moulins, Salles-d’Aude (11) 2, Rue des Moulins, 11110 Salles-d’Aude, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39058 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Aprentissage de base: Brise-pieds. Chapeloise, Rondeau. Mini-balèti d’application Idéal pour débutants. Renseignements: Georges 06 80 40 57 33 source : événement Atelier-stage publié sur AgendaTrad

