PORTES OUVERTES AU DOMAINE DES CLOSSERONS-LEBLANC 2 Rue des Monts Bellevigne-en-Layon, 9 décembre 2023, Bellevigne-en-Layon.

Bellevigne-en-Layon,Maine-et-Loire

Passez un moment agréable aux portes ouvertes du Domaine des Closserons !.

2023-12-09 fin : 2023-12-10 19:00:00. .

2 Rue des Monts EARL Leblanc – Domaine des Closserons

Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Have a great time at the Domaine des Closserons open house!

Disfrute de la jornada de puertas abiertas del Domaine des Closserons

Verbringen Sie eine angenehme Zeit beim Tag der offenen Tür der Domaine des Closserons!

Mise à jour le 2023-11-23 par eSPRIT Pays de la Loire