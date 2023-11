TABLES DES MAUGES TABLES DE LOIRE : RESTAURANT LE MINE D’OR 2 Rue des Mines d’Or Montrevault-sur-Èvre, 15 mars 2024, Montrevault-sur-Èvre.

Montrevault-sur-Èvre,Maine-et-Loire

Rendez-vous au Mine d’Or pour vous régaler d’un délicieux repas à l’occasion de l’opération Tables des Mauges Tables de Loire..

2024-03-15 fin : 2024-03-15 23:00:00. EUR.

2 Rue des Mines d’Or Saint-Pierre-Montlimart

Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Join us at Le Mine d’Or for a delicious meal as part of the Tables des Mauges Tables de Loire operation.

Únase a nosotros en Le Mine d’Or para disfrutar de una deliciosa comida como parte del evento Tables des Mauges Tables de Loire.

Treffen Sie sich im Mine d’Or, um sich anlässlich der Aktion « Tables des Mauges Tables de Loire » eine köstliche Mahlzeit schmecken zu lassen.

Mise à jour le 2023-11-06 par eSPRIT Pays de la Loire