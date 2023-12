Visite de Loudun : l’affaire des possédées 2 Rue des Marchands Loudun, 4 décembre 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

Anne-Marie vous emmènera dans le cœur de ville pour une balade en partenariat avec la Médiathèque du Pays Loudunais.

Les possédées de Loudun est l’une des grandes histoires de possession en France. Derrière cette affaire se cache bien plus qu’une simple histoire de sorcellerie. Les différentes étapes dans Loudun permettront de mieux connaitre Urbain Grandier ou Soeur Jeanne des Anges, et ce grâce aux écrits de contemporains ou autres.

Réservation obligatoire (places limitées – 4 personnes minimum).

2024-07-24 fin : 2024-07-24 12:00:00. EUR.

2 Rue des Marchands

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Anne-Marie will take you on a stroll through the heart of the town, in partnership with the Médiathèque du Pays Loudunais.

The Possessed of Loudun is one of the great French stories of possession. Behind this story lies much more than a simple tale of witchcraft. The various stages in Loudun will enable us to learn more about Urbain Grandier and Soeur Jeanne des Anges, through the writings of contemporaries and others.

Reservations essential (places limited – 4 people minimum)

Anne-Marie le acompañará en un paseo por el corazón de la ciudad en colaboración con la Médiathèque du Pays Loudunais.

La poseída de Loudun es una de las grandes historias de posesión de Francia. Detrás de esta historia se esconde mucho más que un simple cuento de brujería. Las diferentes etapas de Loudun nos permitirán conocer mejor a Urbain Grandier y a Soeur Jeanne des Anges, gracias a los escritos de sus contemporáneos y de otras personas.

Imprescindible reservar (plazas limitadas – 4 personas mínimo)

Anne-Marie wird Sie auf einem Spaziergang durch das Stadtzentrum mitnehmen, der in Zusammenarbeit mit der Mediathek des Pays Loudunais organisiert wird.

Die Besessenen von Loudun ist eine der großen Besessenheitsgeschichten in Frankreich. Hinter diesem Fall verbirgt sich weit mehr als eine einfache Hexengeschichte. Die verschiedenen Stationen in Loudun ermöglichen es Ihnen, Urbain Grandier oder Schwester Jeanne des Anges besser kennenzulernen, und zwar dank der Schriften von Zeitgenossen und anderen.

Reservierung erforderlich (begrenzte Plätze – mindestens 4 Personen)

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme du Pays Loudunais