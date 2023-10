Dessins de Patrice PICARD 2 Rue des Marchands Loudun Catégories d’Évènement: Loudun

Vienne Dessins de Patrice PICARD 2 Rue des Marchands Loudun, 3 novembre 2023, Loudun. Loudun,Vienne exposition de dessins « Abstrait ».

2023-11-03 fin : 2023-11-30 . EUR.

2 Rue des Marchands Office de Tourisme du Pays Loudunais

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



abstract » drawing exhibition exposición de dibujo « Abstracto ausstellung von « Abstrakten » Zeichnungen Mise à jour le 2023-10-23 par Office de Tourisme du Pays Loudunais Détails Catégories d’Évènement: Loudun, Vienne Autres Lieu 2 Rue des Marchands Adresse 2 Rue des Marchands Office de Tourisme du Pays Loudunais Ville Loudun Departement Vienne Lieu Ville 2 Rue des Marchands Loudun latitude longitude 47.00837;0.08339

2 Rue des Marchands Loudun Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loudun/