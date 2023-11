Ciné Matin – Les Tourouges et les toubleus 2 rue des Malles Saint-Vallier, 27 décembre 2023, Saint-Vallier.

Saint-Vallier,Drôme

Nouvelles vacances, nouveaux Cinés Matin !

Rendez-vous pour découvrir le programme de courts métrages les Tourouges et les Toubleus ! Projection suivie d’un atelier créatif sur réservation par mail ou par téléphone..

2023-12-27 10:00:00 fin : 2023-12-27 . EUR.

2 rue des Malles Ciné Galaure

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



New vacations, new Cinés Matin!

Join us to discover the Tourouges et les Toubleus program of short films! Screening followed by a creative workshop. Please reserve by e-mail or telephone.

¡Nuevas vacaciones, nuevos Cinés Matin!

Venga a descubrir el programa de cortometrajes de Tourouges y Toubleus Proyección seguida de un taller creativo. Reserve por correo electrónico o por teléfono.

Neue Ferien, neue Cinés Matin!

Treffen Sie sich, um das Kurzfilmprogramm les Tourouges et les Toubleus zu entdecken! Vorführung mit anschließendem Kreativworkshop. Reservierung per E-Mail oder Telefon.

