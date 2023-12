Mon ami robot- séance spéciale jeu vidéo et cinéma 2 rue des Malles Saint-Vallier Catégories d’Évènement: Drôme

Début : 2023-12-27 14:00:00

fin : 2023-12-27 Du jeu vidéo sur grand écran ? Venez tenter l’expérience !

14h : séance de jeu vidéo animée par l’association Playful + 15h : projection du film Mon ami robot..

14h : séance de jeu vidéo animée par l’association Playful + 15h : projection du film Mon ami robot. EUR.

2 rue des Malles Ciné Galaure

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

