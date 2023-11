La Rivière – projection suivie d’un échange avec l’association Point de bascule 2 rue des Malles Saint-Vallier, 10 décembre 2023, Saint-Vallier.

Saint-Vallier,Drôme

Ciné Galaure

Dimanche 10 décembre à 18h

Projection du documentaire LA RIVIÈRE suivie d’un échange avec l’association Point de bascule.

Tarifs habituels.

Réservation sur internet ou à l’accueil du cinéma..

2023-12-10 18:00:00 fin : 2023-12-10 . EUR.

2 rue des Malles Ciné Galaure

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Sunday, December 10 at 6pm

Screening of the documentary LA RIVIÈRE followed by a discussion with the association Point de bascule.

Regular rates.

Reservations online or at cinema reception.

Domingo 10 de diciembre a las 18.00 h

Proyección del documental LA RIVIÈRE seguida de un debate con la asociación Point de bascule.

Entrada a precio normal.

Las reservas pueden realizarse en línea o en la recepción del cine.

Sonntag, den 10. Dezember um 18 Uhr

Vorführung des Dokumentarfilms LA RIVIÈRE mit anschließendem Austausch mit dem Verein Point de bascule.

Normale Eintrittspreise.

Reservierung im Internet oder an der Rezeption des Kinos.

