Sacerdoce – séance en présence d’un des protagonistes du film 2 rue des Malles Saint-Vallier, 30 novembre 2023, Saint-Vallier.

Saint-Vallier,Drôme

Séance unique !

A l’occasion de la sortie dans notre cinéma du documentaire SACERDOCE, nous vous proposons de venir à la rencontre de l’un des protagonistes du film jeudi 30 novembre à 20h30..

2023-11-30 20:30:00 fin : 2023-11-30 . EUR.

2 rue des Malles Ciné Galaure

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



One-off screening!

To mark the cinema release of the documentary SACERDOCE, we invite you to meet one of the film’s protagonists on Thursday November 30 at 8:30pm.

Proyección única

Con motivo del estreno del documental SACERDOCE en nuestro cine, le invitamos a conocer a uno de los protagonistas de la película el jueves 30 de noviembre a las 20.30 h.

Eine einmalige Vorführung!

Anlässlich des Kinostarts des Dokumentarfilms SACERDOCE in unserem Kino bieten wir Ihnen am Donnerstag, den 30. November um 20.30 Uhr die Gelegenheit, einen der Protagonisten des Films zu treffen.

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche