La passion de Dodin Bouffant – repas partagé 2 rue des Malles Saint-Vallier, 26 novembre 2023, Saint-Vallier.

Saint-Vallier,Drôme

Et si on se retrouvait pour manger ?

A l’occasion de la sortie dans nos salles du film LA PASSION DE DODIN BOUFFANT, nous vous donnons rendez-vous dimanche 26 novembre pour une séance des plus conviviales !.

2023-11-26 20:00:00 fin : 2023-11-26 . EUR.

2 rue des Malles Ciné Galaure

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



How about getting together for a bite to eat?

To coincide with the theatrical release of the film LA PASSION DE DODIN BOUFFANT, we invite you to join us on Sunday November 26 for a convivial meal!

¿Qué tal si nos reunimos para comer algo?

Coincidiendo con el estreno en cines de la película LA PASIÓN DE DODIN BOUFFANT, le esperamos el domingo 26 de noviembre para disfrutar de una agradable proyección

Wie wäre es, wenn wir uns zum Essen treffen?

Anlässlich des Kinostarts des Films LA PASSION DE DODIN BOUFFANT in unseren Kinos laden wir Sie am Sonntag, den 26. November, zu einer sehr geselligen Sitzung ein!

Mise à jour le 2023-11-02 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche