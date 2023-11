Je verrai toujours vos visages 2 rue des Malles Saint-Vallier, 25 novembre 2023, Saint-Vallier.

Saint-Vallier,Drôme

Dans le cadre de la Journée contre les violences faites aux femmes, saisissez l’opportunité de (re)découvrir Je Verrai Toujours Vos Visages, un film sur la justice restaurative..

2023-11-25 18:15:00 fin : 2023-11-25 . .

2 rue des Malles Ciné Galaure

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the Day Against Violence Against Women, take the opportunity to (re)discover Je Verrai Toujours Vos Visages, a film about restorative justice.

En el marco del Día contra la Violencia hacia las Mujeres, aproveche para (re)descubrir Je Verrai Toujours Vos Visages, una película sobre la justicia reparadora.

Nutzen Sie im Rahmen des Tages gegen Gewalt an Frauen die Gelegenheit, Je Verrai Toujours Vos Visages (wieder) zu sehen, einen Film über Restorative Justice.

