PRINCES ET PRINCESSES, en présence du réalisateur Michel Ocelot 2 rue des Malles Saint-Vallier, 22 novembre 2023, Saint-Vallier.

Saint-Vallier,Drôme

Projection exceptionnelle du film PRINCES ET PRINCESSES en présence du réalisateur Michel Ocelot mercredi 22 novembre à 14h au Ciné Galaure de Saint-Vallier !.

2023-11-22 14:00:00 fin : 2023-11-22 16:00:00. EUR.

2 rue des Malles Ciné Galaure

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Special screening of PRINCES ET PRINCESSES with director Michel Ocelot on Wednesday, November 22 at 2pm at Ciné Galaure in Saint-Vallier!

Proyección especial de PRINCES ET PRINCESSES con el director Michel Ocelot el miércoles 22 de noviembre a las 14:00 en el Ciné Galaure de Saint-Vallier

Außergewöhnliche Vorführung des Films PRINCES ET PRINCESSES in Anwesenheit des Regisseurs Michel Ocelot am Mittwoch, den 22. November um 14 Uhr im Ciné Galaure in Saint-Vallier!

Mise à jour le 2023-10-20 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche