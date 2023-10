Le Syndrôme des Amours Passées 2 rue des Malles Saint-Vallier, 5 novembre 2023, Saint-Vallier.

Saint-Vallier,Drôme

Découvrez un film d’auteur en présence de… son autrice !.

2023-11-05 14:00:00

2 rue des Malles Ciné Galaure

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discover an auteur film in the presence of… its author!

Descubra una película de autor en presencia de… ¡su autor!

Entdecken Sie einen Autorenfilm in Anwesenheit von… seiner Autorin!

