Visite guidée d’une exploitation de spiruline 2 Rue des Lilas Paizay-le-Chapt, 13 août 2023, Paizay-le-Chapt.

Paizay-le-Chapt,Deux-Sèvres

Visite guidée gratuite pour découvrir cet aliment étonnant qu’est la Spiruline. Andrès vous expliquera comment il produit cette micro-algue très riche en nutriments,de la culture en bassin jusqu’à son séchage à basse température en passant par sa récolte.

N’hésitez pas à réserver..

2023-08-13 fin : 2023-08-13 . EUR.

2 Rue des Lilas

Paizay-le-Chapt 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Free guided tour to discover the amazing food that is Spirulina. Andrès will explain how he produces this nutrient-rich micro-algae, from cultivation in ponds to harvesting and low-temperature drying.

Don’t hesitate to make a reservation.

Una visita guiada gratuita para descubrir el sorprendente alimento que es la espirulina. Andrès explicará cómo produce esta microalga rica en nutrientes, desde el cultivo en estanques hasta la cosecha y el secado a baja temperatura.

No dude en reservar.

Kostenlose Führung, um das erstaunliche Lebensmittel Spirulina kennenzulernen. Andrès erklärt Ihnen, wie er diese nährstoffreiche Mikroalge herstellt, von der Kultivierung im Teich über die Ernte bis hin zur Trocknung bei niedrigen Temperaturen.

Zögern Sie nicht zu reservieren.

