Le domaine de Preisch, son château Renaissance et sa chapelle protégés au titre des Monuments Historiques vous accueilleront dans un écrin de verdure pour cette nouvelle édition des Journées Européennes du Patrimoine

L’équipe vous propose de découvrir l’histoire liant le château de Rodemack à la famille de Gargan. Plongez dans le passé grâce à une exposition de photos et de plans d’époques. Votre visite en déambulation se fera au rythme de l’histoire contée de la campagne des cents jours : le combat de Rodemack en 1815 opposant les militaires du commandant Hugo aux combattants Prussiens.

Un salon de thé vous sera également proposé afin de profiter pleinement de cette journée.

Les activités extérieures restent au tarif habituel à voir sur le site internet.. Tout public

Samedi 2023-09-16 fin : 2023-09-17 . 6 EUR.

The Preisch estate, its Renaissance château and its chapel, protected as Historic Monuments, will welcome you in a green setting for this new edition of the European Heritage Days

The team invites you to discover the history linking the Château de Rodemack to the de Gargan family. Immerse yourself in the past thanks to an exhibition of period photos and plans. As you stroll through the grounds, you’ll hear the story of the Hundred Days Campaign: the battle of Rodemack in 1815 between Commander Hugo’s troops and the Prussians.

A tea room will also be available to help you make the most of the day.

Outdoor activities remain at the usual rates, see the website.

La finca Preisch, su castillo renacentista y su capilla, protegidos como Monumentos Históricos, le acogerán en un entorno verde en esta nueva edición de las Jornadas Europeas del Patrimonio

El equipo le invita a descubrir la historia que une el castillo de Rodemack a la familia Gargan. Sumérjase en el pasado gracias a una exposición de fotos y planos de época. Su recorrido errante seguirá la historia de la Campaña de los Cien Días: la batalla de Rodemack en 1815 entre las tropas del comandante Hugo y los prusianos.

También dispondrá de un salón de té para aprovechar al máximo la jornada.

Las actividades al aire libre se mantienen con las tarifas habituales, consulte el sitio web.

Die Domaine de Preisch, ihr Renaissanceschloss und ihre Kapelle, die unter Denkmalschutz stehen, empfangen Sie in einer grünen Umgebung für diese neue Ausgabe der Europäischen Tage des Kulturerbes

Das Team lädt Sie ein, die Geschichte zu entdecken, die das Schloss von Rodemack mit der Familie de Gargan verbindet. Tauchen Sie mithilfe einer Ausstellung von Fotos und Plänen aus der Zeit in die Vergangenheit ein. Ihr Rundgang wird von der Geschichte des Hunderttagefeldzugs begleitet: Die Schlacht von Rodemack im Jahr 1815, in der sich die Soldaten unter Kommandant Hugo den preußischen Kämpfern entgegenstellten.

Ein Teesalon wird Ihnen ebenfalls angeboten, damit Sie den Tag in vollen Zügen genießen können.

Die externen Aktivitäten bleiben zu den üblichen Preisen, die Sie auf der Website einsehen können.

