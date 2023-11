Concert Jazz et buffet Time to Swing Trio 2 rue des Larrons Guebwiller, 3 décembre 2023, Guebwiller.

Guebwiller,Haut-Rhin

Le trio composé du batteur new-yorquais Joe Farnsworth, du pianiste Olivier Truchot et du bassiste Patrick Maradan, invite la jeune et virtuose sax alto de N.Y, Sarah Hanahan. Concert à 17h suivi d’un buffet à 19h. Sur réservation..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

2 rue des Larrons

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est



The trio, featuring New York drummer Joe Farnsworth, pianist Olivier Truchot and bassist Patrick Maradan, invites young N.Y. alto sax virtuoso Sarah Hanahan. Concert at 5pm, followed by buffet at 7pm. Reservations required.

El trío, formado por el batería neoyorquino Joe Farnsworth, el pianista Olivier Truchot y el bajista Patrick Maradan, invita a la joven virtuosa del saxo alto de Nueva York, Sarah Hanahan. Concierto a las 17.00 horas, seguido de un bufé a las 19.00 horas. Imprescindible reservar.

Das Trio, bestehend aus dem New Yorker Schlagzeuger Joe Farnsworth, dem Pianisten Olivier Truchot und dem Bassisten Patrick Maradan, lädt die junge und virtuose Altsaxophonistin aus N.Y., Sarah Hanahan, ein. Konzert um 17 Uhr, gefolgt von einem Buffet um 19 Uhr. Nur mit Reservierung.

